Ebola, rischio contagio: l'attaccante della Guinea Bangoura richiamato a Madrid

17:36 - Continua a crescere l'ansia per una possibile diffusione del virus Ebola in Spagna. Indotto dalla paura dei compagni e dai dirigenti del Rayo Vallecano, l'attaccante guineano Lass Bangoura ha deciso di abbandonare il ritiro della nazionale e non giocherà la partita in Marocco contro il Ghana valida per le qualificazioni alla coppa d'Africa. L'agente ha affermato che il giocatore accetterà una possibile punizione da parte del ct.

"Mi sono preoccupato - ha spiegato l'attaccante intervistato dall'emittente "Onda Cero" - quando ho saputo che alcuni miei compagni erano in ansia per me e per il rischio contagio. Il ct si è arrabbiato quando ho deciso di andarmene, ma deve farsene una ragione: ho un contratto con il Rayo."