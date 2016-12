E' Vagner Mancini il nuovo allenatore della Chape

Ha voglia di voltare pagina di ripartire la Chapecoense , la tragedia aerea che ha distrutto la squadra brasiliana resterà nella storia del calcio, ma ora bisogna pensare alla prossima stagione. E per ripartire è stato scelto Vagner Mancini . E' l'ex tecnico di Botafogo e Cruzeiro il nuovo allenatore. 50 anni ha già espresso tutto il suo entusiasmo: "Faremo una squadra fortissima, non c'è dubbio. Sono onorato. Saremo solidi dentro e fuori dal campo".

A loro il compito di far rinascere la Chapecoense insieme a una rosa che si andrà formando nelle prossime settimane, con i giocatori offerti dal Barcellona, e magari con qualche veterano che si è offerto come l'ex giocatore catalano l'islandese Gudjohnsen. Non ha escluso la possibilità di dare una mano anche una leggenda del calcio brasiliano come Ronaldinho. I dirigenti della Chape fanno sul serio e non vogliono accettare il blocco della retrocessione, per conquistare una salvezza difficile sul campo.