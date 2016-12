E' un Real inarrestabile: 19 vittorie di fila

12:14 - E' un Real da sogno. Con il poker al Lodogorets infila la 19.a vittoria consecutiva, primato mai raggiunto da una spagnola: nel 2005/06 il Barcellona di Rijkaard si fermò a 18. Ora l'obiettivo diventa il primato 'mondiale' conseguito dal Curitiba nel 2011 tra campionato del Paranà e Coppa del Brasile: 24 successi di fila: Almeria, le due rivali al Mondiale per Club, Valencia e l'Atletico nell'andata degli ottavi di Coppa li separano dal nuovo record.

Ancelotti si gode dunque il nuovo record, i 30 sigilli stagionali di Cristiano Ronaldo e un Real che arriva agli ottavi di Champions League con sei successi in altrettante uscite nel proprio girone. Impresa già riuscita, tra gli altri, agli stessi Blancos nella stagione 2011/12 con Mourinho in panchina e al Milan di Capello nel 1992/93. E che, guardando le statistiche del passato non porta affatto bene. Ma questo Real fa paura a tutti e non teme nessuno. I numeri parlano chiaro.

Orgulloso de mi equipo tras lograr el record historico de triunfos seguidos del futbol español. Gracias! #19victorias pic.twitter.com/cXRwtX8bhE

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 10 Dicembre 2014