E' un Milan da Champions, con il neo Bacca

31 ottobre 2016 12:59 Eʼ un Milan da Champions, con il neo Bacca La squadra di Montella sa soffrire ed è terza con merito. Ma il colombiano non segna più ed è nervoso

Pur senza brillare e con qualche sofferenza di troppo, il Milan batte il Pescara, si rimette in carreggiata dopo la sconfitta con il Genoa e agguanta il terzo posto in classifica alle spalle di Juve e Roma. Con il passare delle giornate, il sogno Champions League diventa sempre più realtà, visto che le rivali stentano e non trovano continuità nei risultati. Unico neo Carlos Bacca: non segna da un mese e non ha gradito il cambio con Luiz Adriano.

La strada è ancora lunga, Roma e Napoli sulla carta rimangono più attrezzate, ma il Milan può sognare a patto di rimanere con i piedi ben saldi a terra e continuare il percorso di crescita avviato con l'arrivo in estate di Montella. Le vittorie aiutano a far crescere l'autostima e per i rossoneri sono 4 nelle ultime 5 partite. Scivolone di Marassi a parte, un percorso netto che alimenta le speranze di tornare presto in Europa dalla porta principale, in quella Champions che è sempre stata nel dna del Diavolo. La squadra concede un po' troppo dietro, ma la manovra sta diventando sempre più fluida e non è un caso che ieri il Diavolo abbia tirato verso Bizzarri ben 18 volte, come mai prima quest'anno. San Siro sta anche diventato un fortino inespugnabile: sono 4 i successi di fila davanti ai propri tifosi, evento che non si verificava dal maggio 2014.



Questo Milan ricorda l'Inter di Mancini del girone d'andata della scorsa stagione che, pur senza incantare, portava a casa una vittoria dopo l'altra, affidandosi alle parate del proprio portiere. Donnarumma sta così facendo l'Handanovic di turno, togliendo in diverse occasioni le castagne dal fuoco a Montella. Anche contro il Pescara, il baby fenomeno ha salvato il risultato con 4 grandi interventi che non finiscono nel tabellino, ma hanno lo stesso valore di un gol. Se Bonaventura e compagni non crolleranno come i cugini nel girone di ritorno, allora la classifica finale potrebbe regalare una bella sorpresa.



E quando si parla di gol, il pensiero non può non correre a Carlos Bacca. Montella ha subito smontato il caso, ma il malumore del colombiano è sotto gli occhi di tutti come confermato nel momento del cambio con Luiz Adriano. L'ex Siviglia ha realizzato 6 gol in campionato, ma non segna dal 2 ottobre (rigore contro il Sassuolo) e su azione addirittura dal 20 settembre, quando aprì le danze contro la Lazio. Che non sia troppo adatto al gioco di Montella è ormai fatto appurato, ma il Milan ha bisogno dei suoi gol per far diventare realtà quello che qualche mese fa era solo un sogno ben chiuso in un cassetto.