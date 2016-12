E' un'Italia improvvisata: Antonio Conte spera nei "vecchi"

12:14 - Come la Juventus, anche la Nazionale chiude la stagione con una sconfitta. Meno pesante rispetto a quella dei bianconeri, ma comunque parzialmente grave perché la costringerà a finire in seconda fascia nei gironi di qualificazione ai mondiali di Russia del 2018, i cui sorteggi sono programmati per il prossimo 25 luglio a San Pietroburgo.

Conte, giustamente, ha rimandato parzialmente al mittente la responsabilità di questo mezzo-flop. Non bisogna infatti ignorare il complicato meccanismo per cui per esempio una nazionale come il Galles - recente vincitrice contro il Belgio - sia in prima fascia, e l'Italia no.

Si tiene conto in questo calcolo della media punti a partita degli ultimi 4 anni, con moltiplicatori che dipendono dall'importanza della competizione, dalla forza dell’avversario, dal risultato finale, se si è vinto ai rigori oppure no.



Da notare inoltre che questa media viene considerata per intero per quanto concerne l’ultimo anno, al 50 per cento per quello precedente, al 40 per quello ancora prima e solo al venti per il primo dei 4 anni. Da cui emerge abbastanza chiaramente che nel deficitario ranking azzurro hanno inciso - oltre alla non vittoria sul Portogallo - le ultime gare premondiali del 2013 e quelle disastrose del recente torneo iridato in Brasile. Quella di martedì a Ginevra è stata la prima sconfitta di Conte da Ct azzurro. Una sconfitta sulla quale non bisogna drammatizzare, ma doverosamente riflettere.



Perché la nazionale battuta dopo 39 anni dai portoghesi, quasi del tutto dejuventinizzata (solo Pirlo e Bonucci in campo), ha evidenziato limiti paurosi a livello tattico ed organizzativo, figli di ciò che nei desideri di Antonio Conte avrebbe dovuto avvenire a Coverciano e che invece è avvenuto soltanto parzialmente, per poche sedute d'allenamento.



Senza stages, rimasti sogni nel cassetto del CT, è impensabile che una squadra possa essere tale. Si possono creare palle-gol ,(come avvenuto nel finale) frutto di improvvisazione o delle poche giocate studiate a tavolino, ma le distanze tra i reparti, l’interscambiabilità, i movimenti ripetitivi non possono nascere spontaneamente dal nulla, o dal quasi nulla.



I problemi emersi a Ginevra dipendono ovviamente dalle tante assenze e dalla massiccia presenza di giocatori -principalmente a centrocampo (leggi Bertolacci e Soriano) - che non hanno quasi mai giocato insieme. Risolverli non è impresa facile: il ricambio generazionale può avvenire, ma soltanto a piccoli passi. Per cui Conte, che pare aver rinunciato definitivamente al ruolo di "allenatore" per essere semplicemente un "selezionatore", deve sperare che i soliti vecchi, coloro che ne conoscono a memoria gli schemi, siano tra un anno ancora all'altezza di un torneo come l’Europeo, e che il campionato - dopo che lui si è inventato la coppia Zaza-Immobile e ha estratto Pellè dal cilindro - gli regali finalmente un attaccante, uno che veda la porta. Che la centri. Che nel calcio è ciò che conta.