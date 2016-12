E' morto don Diego, il padre di Maradona

Si è spento "el padre del futbol": questa sera nella clinica Los Arcos di Buenos Aires è morto don Diego Maradona , padre dell'ex Pibe de Oro. Il genitore di Diego Armando era ricoverato da venti giorni per problemi alle coronarie e non è riuscito a superare una crisi respiratoria: aveva 87 anni. Il "Diez" nei giorni scorsi era tornato in Argentina per stare vicino al padre, le cui condizioni erano apparse subito gravi al momento del ricovero.

Giornata di lutto dunque per la famiglia Maradona e per l'Argentina intera: l'ex Pibe de Oro aveva già perso la madre, Dona Tota, nel 2011. Don Diego da circa tre settimane si trovava in come indotto e per lui si era trattato del terzo ricovero nel giro di dodici mesi. A Los Arcos, con Diego Armando, si sono recate le figlie Dalma e Gianina, oltre che l'ex moglie Claudia Villafane. Soltanto pochi giorni fa l'ex calciatore chiese "di pregare per la vita del mio vecchio, appesa a un filo".