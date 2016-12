E' morto Cruyff, la leggenda del calcio totale

E' stato il calciatore e l'uomo che ha regalato al calcio il concetto di modernità. E' stato il calciatore e l'uomo che Gianni Brera definì il Pelè Bianco. Ed è stato il calciatore e l'uomo che Sandro Ciotti, nel docufilm del 1976, lo definì Il Profeta del Gol. Tanti concetti per definire una verità: è stato, semplicemente, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Premiato tre volte con il Pallone d'Oro, vinse anche tre Coppe dei Campioni e una finale Intercontinentale. Sono in tanti a pensare che fosse secondo solo a Pelè e Maradona. Non Marco Van Basten, il suo allievo prediletto, che lo ha sempre considerato il più grande insieme agli altri due.



Cruyff ha cambiato il calcio e segnato un'epoca con Olanda e Ajax, poi con il Barcellona. In Catalogna è uno dei simboli indiscussi sia come giocatore sia come allenatore: è stato lui a regalare ai blaugrana la prima Coppa dei Campioni della loro storia. Era il 1992. Ed è per questo che in Spagna lo considerano il padre di questo Barcellona spettacolare che un decennio dopo è stato allenato da un altro olandese, Frank Rijkaard. Per poi passare il testimone a Pep Guardiola e Luis Enrique.



Simbolo del calcio totale del suo Ajax, negli anni '70, ha guidato la sua squadra alla vittoria di 3 Coppe dei Campioni consecutive, battendo Panathinaikos (1971), Inter (1972, doppietta a Rotterdam) e Juventus (1973). Anni dopo, il 16 giugno 1981, disputò la prima partita del Mundialito per club indossando la maglia del Milan contro il Feyenoord. Reduce 3 settimane prima da un'operazione agli adduttori della gamba destra, si presentò in cattive condizioni e nonostante l'assist ad Antonelli, venne sostituito a fine primo tempo.



Era nato ad Amsterdam il 25 aprile 1947 ed era padre di tre figli (Chantal, Susilla e l'ex Manchester United, Jordi). In Olanda ha giocato per 12 stagioni: nell'Ajax dal 1964-65 al 1972-73 e dal 1981-82 al 1982-83 e nel Feyenoord nel 1983-84); in Spagna per altre sei: nel Barcellona dal 1973-74 al 1977-78; nel Levante nel 1980-81); due stagioni anche negli Stati Uniti: Los Angeles Aztecs nel 1979 e Washington Diplomats nel 1980. Nella Nazionale olandese ha giocato dal 1966 al 1977 perdendo la finale mondiale del 1974 contro la Germania Ovest.