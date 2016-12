E.League, Trabzonspor-Napoli 0-4: ottavi ipotecati

11:20 - Prova di forza del Napoli nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A Trebisonda la squadra di Benitez vince 4-0 col Trabzonspor e ipoteca il passaggio del turno. Match subito in discesa per i partenopei, che al 6' sbloccano la gara con Henrique. Poi sale in cattedra Gabbiadini, che al 20' serve l'assit a Higuain e poi al 27' firma il tre a zero. Nella ripresa Mertens fallisce dal dischetto all'84' e poi Zapata cala il poker.

LA PARTITA

Quattro gol per dimenticare Palermo e riprendere il cammino spettacolare del 2015. Il Napoli torna dalla Turchia più forte e convinto dei propri mezzi. Non tanto per il risultato, quanto per l'atteggiamento mostrato in campo. Una prova di forza concreta, senza sbavature e con molte note positive. A partire dai singoli. Insieme a Higuain, instancabile, Gargano ormai è il leader della squadra e in mezzo al campo è un guerriero. Davanti Gabbiadini è una certezza. L'ex doriano si è integrato perfettamente negli schemi di Benitez, segna con continuità e dà sempre grande dinamicità alla fase offensiva. Buone notizie per Rafa arrivano poi ancora da De Guzman, trequartista di qualità e quantità. Il Napoli c'è. In campionato e in Europa.

A Trebisonda l'Hüseyin Avni Aker Stadium non spaventa il Napoli, che parte subito forte allargando il gioco sugli esterni. Mertens e Gabbiadini hanno un altro passo rispetto ai turchi e sulla sinistra la squadra di Benitez fa male. Così agli uomini di Rafa bastano solo 6' per sbloccare la gara e scacciare i fantasmi di Palermo. Koulibaly spara su Arikan da ottima posizione sugli sviluppi di un corner e Henrique segna con un tapin di testa. In campo c'è solo una squadra. E non è il Trabzonspor. Inler e Gargano spezzano con facilità il gioco dei padroni di casa e affidano a De Guzman le verticalizzazioni per Higuain. Il Napoli è di un'altra categoria e Gabbiadini conferma l'ottimo inserimento in squadra. Al 20' l'ex attaccante della Samp infila la difesa (immobile) di Yanal e col contagiri regala al Pipita la palla per il raddoppio. Poi il sigillo personale al 27': stop perfetto in area e palla sotto le gambe del portiere. Tre a zero in meno di mezz'ora e partita archiviata. In panchina Benitez si rilassa, in campo invece Higuain non molla e al 32' centra la traversa, sfiorando il poker.

Nella ripresa il Trabzonspor prova a scuotersi, ma il Napoli rientra in campo con lo stesso spirito del primo tempo e il tema del match non cambia. I turchi restano troppo distanti dagli avversari e per Higuain & Co. è tutto facile. Mertens e De Guzman hanno spazio per le giocate e si affidano al possesso palla, abbassando il ritmo. Gabbiadini e Higuain dettano invece il passaggio in profondità, allungando la squadra e continuando a tenere in apprensione la difesa turca. All'Hüseyin Avni Aker Stadium è un monologo azzurro. Fino al 61', quando i tifosi turchi si prendono la scena per festeggiare come di consuetudine la conquista ottomanna di Trebisonda del 1461 e regalano ai presenti l'unica emozione targata Trabzonspor. Nell'ultimo quarto d'ora il match poi si trasforma in un'amichevole. Higuain prova ad arrotondare il bottino personale, ma Benitez lo richiama in panchina. Mertens si rovina la serata calciando a lato un rigore all'84' e poi Zapata trova la zampata giusta per siglare nel recupero il quattro a zero finale. Sul Mar Nero il Napoli passeggia e guarda l'Europa con gli occhi di una big.



LE PAGELLE

Gabbiadini 7,5: serata magica. Prima in Europa League con la maglia del Napoli e subito in gol. Tanta corsa e qualità. Perfetto l'assist per Higuain e ottima l'intesa con i compagni. Benitez ha la sua arma in più per dare l'assalto alla Roma e non solo.

Higuain 7,5: mai domo. Ottima condizione fisica e grande voglia di fare. Segna. E non è una novità. E gioca con grande intensità. Trascina la squadra e dà l'esempio anche in fase di copertura.

Gargano 6,5: leader in mezzo al campo. Guerriero e metronomo. Insieme a Higuain è l'uomo-squadra attorno a cui Benitez ha costruito il progetto.

Mertens 6: media esatta tra la prestazione, molto concreta, e l'errore dal dischetto che gli rovina la serata.

De Guzman 6,5: altra prova convincente. Sia sul piano tecnico, sia sul piano tattico. Hamsik farebbe bene a guardarsi le spalle.

IL TABELLINO

TRABZONSPOR-NAPOLI 0-4

Trabzonspor (4-3-3): Hakan 6; Bosingwa 4, Aykut Demir 4, Medjani 4, Ishak Dogan 5; Hurmaci 6 (47' st Musa Nizam sv), Fati Atik 5 (47' st Salih Dursun sv), Zengin 5,5; Aydogdu 5 (38' st Zeki Yavru sv), Sefa Yılmaz 5, Cardozo 4.

A disp.: Ibrahim Demir. All.: Yanal 4

Napoli (4-2-3-1): Andujar 6; Henrique 6,5, Albiol 6,5, Koulibaly 6,5, Ghoulam 6,5; Inler 6, Gargano 6,5 (1' st Lopez 6); Gabbiadini 7,5, De Guzman 6,5 (25' st Callejon 6), Mertens 6; Higuain 7,5 (33' st Zapata 6,5).

A disp.: Cabral, Britos, Maggio, Hamsik. All.: Benitez 7

Arbitro: Bezborodov

Marcatori: 6' Henrique (N), 20' Higuain (N), 27' Gabbiadini (N), 47' st Zapata (N)

Ammoniti: Atik, Aykut Demir (T); Inler (N)

Espulsi: -

Note: al 39' st Mertens calcia a lato un rigore