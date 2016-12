3 settembre 2016 17:50 E. League, stangata per De Rossi: tre giornate Emerson squalificato due turni. La Roma studia il ricorso: ma forse rinuncia

Weekend da dimenticare per Daniele De Rossi. Dopo l'infortunio in Nazionale, il centrocampista giallorosso si è vosto infliggere 3 giornate di squalifica (previste) dall'Uefa, da scontare in Europa League. Questo per il fallaccio su Maxi Pereira nei preliminari di Champions League. Per Emerson, anche lui espulso nella gara col Porto, due giornate di squalifica. La Roma sta studiando l'ipotesi del ricorso. Ma forse rinuncia.

L'Uefa non fa fatto sconti sul "gioco violento" del giallorosso, che salterà le prime tre partite di Europa League contro Viktoria Plzen, Astra Gurgiu e Austria Vienna. Mano meno pesante invece per Emerson, espulso anche lui per un brutto fallo col Porto, che con una squalifica di due giornate sarà a disposizione di Spalletti per la gara contro gli austriaci.