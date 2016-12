E. League: Fiorentina-Slovan 3-0, Ilicic illumina

LA PARTITAChe lo Slovan Liberec fosse poca cosa, lo si era capito anche due settimane fa in Repubblica Ceca. E come in Repubblica Ceca, la Fiorentina segna 3 gol, ma stavolta non soffre praticamente mai, dominando il match senza troppi sforzi e compiendo un altro deciso passo verso la qualificazione. Sugli scudi Josip Ilicic, ma anche Nikola Kalinic, che rintuzza il suo mostruoso score, segnando il settimo gol nelle ultime 5 partite. Se i due possono brillare è merito pure di Paulo Sousa, che dimostra di voler chiudere subito l'affare, scegliendo proprio il croato, anziché Babacar, favorito della vigilia. Il portoghese regala anche l'esordio dal primo minuto in Europa a Federico Chiesa e schiera Cristoforo in mediana. Lo Slovan deve fare i conti con le tante assenze per infortunio e la squalifica di Breite. Anche per questo, la squadra ceca in avvio fa buona guardia, approfittando dei ritmi tutt'altro che forsennati imposti dalla Fiorentina. A rompere noia ed equilibrio, al 15' arriva il lampo di Ilicic, che centra il palo esterno con un destro potente. Al sussulto dello sloveno risponde Folprecht pescato in area da Bartl su punizione. La sua deviazione al volo impegna Tatarusanu, costretto al colpo di reni per salvarsi in angolo. La Viola non si affanna, preferendo la manovra ragionata, e alla mezz'ora passa in vantaggio. Sukennik travolge Ilicic in area: rigore netto e sloveno che trasforma dal dischetto, segnando il suo primo penalty della stagione. A tre minuti dall'intervallo arriva il raddoppio e c'è ancora lo zampino dell'ex Palermo. Suo il lancio lungo per lo scatto in profondità di Kalinic, che stavolta approfitta del regalo di Coufal, che cicca la palla spianando la strada al bomber viola. Per il croato è il quarto gol (in altrettante gare) in questa fase a gironi, il nono in 14 partite in stagione, ma ben 7 sono arrivati nelle ultime 5.



Nella ripresa gli uomini di Sousa si limitano a gestire la manovra, andando più volte al tiro dalla distanza (ci provano Ilicic, Borja Valero, Kalinic e poi Chiesa, con un'azione personale) e chiudendo con puntualità sulle incursioni dei cechi, pericolosi soprattutto con la girata di testa di Folprecht al 18'. Un atteggiamento giudizioso che viene premiato con il gol del 3-0. Lo firma Cristoforo, con un destro da lontano che si infila nell'angolino basso alle spalle di Hladky. Per il centrocampista arrivato in prestito dal Siviglia è la seconda rete in carriera. Nel finale lo Slovan cerca il gol della bandiera, ma Tatarusanu non è mai in difficoltà. Il Franchi può far festa, aspettando il 24 novembre, quando arriverà il Paok e la Viola avrà la chance non solo di chiudere il discorso qualificazione, ma anche quello relativo al primato del girone.