E. League, Borussia Gladbach-Fiorentina 0-1: magia di Bernardeschi

Missione compiuta per la Fiorentina nel match di andata dei sedicesimi di Europa League. Al Borussia Park la squadra di Sousa batte 1-0 il Borussia Moenchengladbach e porta a casa una vittoria preziosa in vista del ritorno. Nel primo tempo i tedeschi mettono la Viola in difficoltà e centrano un palo con Johnson, poi Bernardeschi decide il match con una magia su punizione al 44'. Nella ripresa inutile il forcing degli uomini di Hecking.