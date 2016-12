E' la notte di Bayern Monaco-Juventus

Allegri manda in panchina Mandzukic, non al meglio per un fastidio all'inguine e sceglie Alex Sandro nel tridente con Cuadrado e Morata. Lo schieramento, in fase di possesso, si trasformerà da 4-5-1 in 4-3-3. Centrocampo e difesa senza sorprese. Hernanes sostituirà Marchisio e agirà con Khedira e Pogba. Dietro sugli esterni ci saranno Evra e Lichtsteiner ad affiancare Bonucci e Barzagli.



Importante assenza dall'undici titolare anche per il Bayern Monaco: Robben non ha recuperato dalla forte influenza e non sarà nemmeno in panchina. Guardiola manda così in campo il recuperato Ribery. Davanti alla difesa nel 4-1-4-1 anti-Juve ci sarà Xabi Alonso, con Vidal a centrocampo e Thiago Alcantara in panchina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Lahm, Kimmich, Benatia, Alaba; Xabi Alonso; D. Costa, Mueller, Vidal, Ribery; Lewandowski. A disp.: Ulreich, Thiago, Rafinha, Bernat, Götze, Rode, Coman. All.: Guardiola

Juventus (4-5-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra; Cuadrado, Khedira, Hernanes, Pogba, Alex Sandro; Morata. A disp.: Neto, Rugani, Asamoah, Sturaro, Pereyra, Mandzukic, Zaza. All.: Allegri