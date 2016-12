E' fatta per Montella, ma la Sampdoria nega

Vincenzo Montella sarà sulla panchina della Sampdoria domenica 22 novembre, alle 15 (non più alle 12,30, l'orario è cambiato) allo stadio Friuli, in campo Udinese-Samp. Mancano nove giorni, ma -soprattutto- il sì ufficiale del tecnico con il club di Ferrero, ma le indicazioni di queste ultime ore e dopo tre giorni di trattativa portano a una conclusione che a Genova si dà per certa. Ovvero l'accordo fra Montella, la Samp e la Fiorentina per chiudere il cerchio dopo l'addio a Walter Zenga.



Per questo, il presidente Ferrero oggi a Roma ha messo a punto i dettagli del complesso accordo a tre, visto che coinvolge un allenatore e due società. Si sono discusse le scadenze dei pagamenti, compresa la quota per la clausola che Montella ha siglato con il club viola. Per quel che riguarda le cifre, l'intesa è stata raggiunta a 2,5 milioni per risolvere il contratto che lega il tecnico al club viola. Montella firmerà un accordo con la Sampdoria fino al 30 giugno 2018. E' lui il nuovo allenatore doriano.