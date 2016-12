E' di Pato il gol numero 3000 firmato al Morumbi: "Gioia indescrivibile"

Alexandre Pato entra nella storia del San Paolo. Il Papero ha messo a segno due reti, al 26' e al 36', nella sfida interna contro il Vasco da Gama valida per i quarti di finale di Copa do Brasil. Una doppietta pesante al sapore di leggenda: è infatti di Pato il gol numero 3000 siglato all'Estádio Cícero Pompeu de Toledo, comunemente chiamato "Morumbi". E l'ex rossonero ha celebrato sui social, con tanto di maglietta e trofeo ad hoc, l'invidiabile traguardo: "3000 gol nel Morumbi!!! Non so come spiegare la felicità di entrare nella storia del San Paolo! Lavoro tutti i giorni per rendervi felici. Ringrazio la squadra e la società per avermi aiutato a raggiungere questo risultato!".