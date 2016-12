E' Champions España: tre vittorie su tre

Ci si attendeva una Spagna protagonista in Champions, del resto con cinque squadre ai nastri di partenza (prima volta in assoluto per una nazione europea) non poteva essere altrimenti. E le squadre iberiche scese in campo ieri sera hanno tenuto fede ai pronostici: vittorie nette per Real (4-0 allo Shakhtar), Atletico (2-0 al Galatasaray) e Siviglia (3-0 al M'gladbach).