E anche Tavecchio ammette: "Futuro-Conte? Chi vivà, vedrà"

"Per me, attualmente, Conte sta in Nazionale e lavora con voglia, competenza e sacrificio. Cominciamo a fare un passo per fare bene gli Europei, poi chi vivrà vedrà". Così il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, oggi a Catanzaro, ha commentato le voci su un imminente accordo tra il ct azzurro Antonio Conte e il Chelsea.



Ed è la prima volta, andiamo a memoria, che il numero uno della Federcalcio ammette, seppur coi toni dovuti, la possibilità che Conte lasci la Nazionale dopo gli Europei per andare altrove, in Inghilterra, al Chelsea. Appunto.

Una prima volta che significa tutto e niente e comunque qualcosa, perché è meglio prepararsi per tempo ed è anche istruttivo ciò che accade all'estero, per esempio al Bayern Monaco, dove il futuro di Guardiola e della panchina tedesca è già scritto e annunciato, senza nulla togliere alla stagione bavarese e alla voglia di vincere.

Così Conte del Chelsea che allena la Nazionale agli Europei non può essere un problema, Semmai un incentivo a chiudere al meglio. E sognare. Non dannarsi.