E alle terza, Juve-Chievo, incredibile testa-coda

Terza di campionato: c'è Juventus-Chievo, il più imprevedibile dei testa-coda. Sei punti contro zero, l'estasi clivense e uno zero mai visto (se non 103 anni fa) nel mondo bianconero. Il campionato che ribalta i valori delle Grandi, non tutte ma quasi, alimenta questo confronto del paradosso che Allegri spiega (anche) con la personale propensione a fare notizie da record. Succede, non dovrebbe accadere in questa Juve, ma quando si è costretti a ridisegnare un progetto quasi daccapo (Pirlo, Tevez e Vidal non si cambiano in un colpo senza soffrire, e parecchio) può accadere. L'importante è non esagerare. E non temere troppo il Chievo.

Terza di campionato, e il torneo alla rovescia -accade, talvolta- alimenta il sospetto che Palermo (ospita il Carpi) e Sassuolo (in casa con l'Atalanta) possano volare, gasati come sono, al terzo successo e dunque a quota 9 a punteggio pieno e al comando di una classifica che vede lontanissimi dalla vette la Juve a zero, il Napoli fischiatissimo a 1 punto, la Lazio che dopo il Leverkusen ha perso se stessa. C'è anche il Torino di Ventura, nel gruppo del primato, ma qui si sta parlando di una sorpresa relativa perché sono due anni buoni che i granata volano alto.

Terza di campionato: e c'è il derby di Milano. Siamo in piena zona-Jovetic (2 partite, 3 gol: tutti quelli interisti, ovvero 6 punti). L'Inter di Mancini è la sola, fra le Grandi, a non aver tradito le attese, in tema di successi, seppure dalle vette di un calcio che non è (ancora) granché: ci sarà Perisic, e chissà quale altra chicca di un mercato che si chiude fra poche ore, e ci sarà -come avversario- questo difficile Milan, difficile da comprendere.

E la Roma, infine. Due gradini più in basso: la "stecca" di inizio campionato finisce per celarsi col 2-1 alla Juventus e la prova d'orchestra che è di quantità e di qualità.

Capire la tendenza del campionato, a questo punto, significa rincorrere malanni e paradossi. La sosta, la fine del mercato, i valori che si riallineeranno. Intanto Sassuolo, Chievo e Palermo col Torino in cima al torneo a braccetto con l'Inter fanno notizia. Lo scudetto? Secondo Squinzi, il suo Sassuolo può vincerlo. L'ha detto perché ci crede. Crediamo.