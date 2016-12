Dzeko, Pjanic e Jovetic: il vento dell'est porta tempesta di gol

Pjanic e Dzeko si conoscono da anni, compagni di nazionale e amici fuori dal campo, si sono cercati e coccolati per tutta estate. Ora per Garcia e per la Roma è tempo di veder sbocciare fiori e frutta di questa coppia tutto talento e qualità, decisiva nel 2-1 alla Juventus. Pjanic è una sentenza da fermo: con quella segnata ai bianconeri sono otto le punizioni decisive, meno solo di Pirlo e Lodi nelle ultime quattro stagioni abbondanti. A fare la differenza rispetto al passato però è stata la presenza davanti del bomber. Con fisico e tecnica, Dzeko ha messo in difficoltà difensori come Bonucci e Chiellini, sovrastando quest'ultimo in occasione del primo gol ufficiale in giallorosso. Una musica tutta nuova dilaga per la capitale con forti accenti balcanici.

Tonalità percepibili fino a Milano, sponda nerazzurra del Naviglio. L'arrivo di Jovetic all'Inter è passato quasi sotto traccia visti gli ultimi anni del montenegrino al Manchester City, ma JoJo ha ricominciato da dove aveva lasciato il discorso a Firenze: segnando. I tre gol nerazzurri portano tutti la sua firma e valgono sei punti, un impatto che nemmeno lo stesso giocatore probabilmente si sarebbe sognato. Ma tant'è. Chi ben comincia è a metà dell'opera si dice. Fosse così il vento dell'est è destinato a soffiare a lungo sul nostro calcio.