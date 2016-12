Dzeko, gioia amara: "La panchina mi sta stretta"

Un gol può dare la felicità di un momento. Se è in un derby, poi... Ma un gol non può sollevare Dzeko dal suo momento difficile a casa-Roma. Tant'è che nella parole del bomber, dopo il 4-1 alla Lazio, traspare un po' di tutto. Anche la sua voglia di fare e di dire qualcosa a Spalletti. Lo fa ai microfoni di Premium Sport.

"E' molto difficile gestire la panchina. Lo è per tutti ed anche per me. Sarebbe meglio sentire la fiducia dell'allenatore, e Spalletti lo sa. E' vero, ho commesso degli errori, ma ho bisogno di mostrare il mio valore. Posso farlo, come ad esempio oggi. Cercherò di essere professionale fino all'ultimo. Io voglio restare qui e la panchina non condizionerà la mia scelta".

Poi: "E' stato un buon derby, mi piacciono i derby e sono contento per i nostri tifosi. Florenzi col suo gol poi ha scacciato le paure. Il secondo posto? Difendiamo il terzo, poi vedremo quel che accade".