Dzeko e il rigore alle stelle: "Avete visto quanto sono energico"

Il suo allenatore Luciano Spalletti l'ha definito 'molle' chiedendogli più cattiveria in zona gol. E dopo avere chiesto scusa per il rigore orribile tirato contro l'Udinese Edin Dzeko questa volta commenta con ironia quel tiro diversi metri sopra la traversa. "Sono un uomo energico non avete visto con quanta energia ho tirato il calcio di rigore?". Il bomber bosniaco ci scherza su, pronto a rompere il digiuno in zona gol magari già contro la Samp in Coppa Italia.