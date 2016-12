Dzeko, che musica: mille euro a una band a Sarajevo

Diciamo che nella storia della musica ci sono entrate e ci entreranno ancora tante canzoni. Questa, al massimo, potrà lasciare una traccia indelebile in qualche serata da luna park in zona autoscontri. Di sicuro, però, una traccia (seppur leggera) l'ha lasciata nel portafoglio di Edin Dzeko . Mentre mezza Serie A si rilassa in luoghi esotici e documenta accuratamente via social, il bomber di Sarajevo torna a casa sua per le vacanze natalizie e non passa inosservato mentre sfila banconote da 100 euro da una mazzetta e le infila nella tastiera della band che suona nel locale .

Diciamo che, se voleva evitare di finire sui social, ha scelto il modo migliore, ma il bomber appannato della Roma nelle immagini pare davvero rapito dalla melodia balcanica. Il domino di pezzi verdi sulla tastiera è il suo modo di ringraziare. Un 100 ogni 4 tasti, più o meno è questa la disposizione tattica. Sorrisi per tutti, movimenti felpati per lui, poi un altro 100 che si invola verso la tastiera numero 2 e baci a ripetizione verso il cantante.



La fattura dovrebbe essere di poco superiore a 1000 euro. Possiamo interpretare che per l'attaccante giallorosso, che in questa prima metà di stagione ha reso molto sotto le aspettative, sia stata una serata di relax. Quelle che ogni tanto servono per staccare la spina e ritrovare l'autostima. Se poi a fine serata l'abbia ritrovata, per il bene della Roma, lo scopriremo più avanti. Sicuramente, però, l'autostima, l'ha ritrovata la band. E questa, per il futuro della musica, beh, non è mica poi tanto una buona notizia