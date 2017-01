Dybala, svelato il mistero dell'esultanza: è la maschera di un gladiatore

Paulo Dybala ha svelato il mistero dietro la sua ultima esultanza ."Nessuno ha indovinato, ma grazie a tutti - ha spiegato sul suo profilo Facebook l'argentino -. Il significato di #dybalamask è molto semplice: è la maschera di un gladiatore! ". "Quando lottiamo in campo a volte dobbiamo indossare una maschera da guerriero per essere più forti senza perdere il nostro sorriso e la gentilezza", ha aggiunto la Joya bianconera.

Dietro le due dita sotto gli occhi e la mano che copre la bocca c'è dunque una maschera da gladiatore. Dopo tante dietrologie e ricostruzioni fantasiose, ci ha pensato il diretto interessato a sciogliere tutti i dubbi, spiegando il significato della sua esultanza. Un modo per mostrare a tutti, se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, che Dybala ogni volta che scende in campo veste i panni del guerriero per la Juve.