7 gennaio 2016 Dybala si è preso la Juve: nemmeno Del Piero iniziò così bene Cambio nel ruolo di vice Mandzukic: Zaza sorpassa Morata

"Dybala meglio di Alex". Il titolo di apertura di Tuttosport è forse un po' spinto, visto che Del Piero ha fatto la storia della Juve e la Joya è solo all'inizio di un lungo percorso, ma di certo rende bene l'idea del momento che il giovane argentino sta attraversando. Attualmente è lui l'uomo immagine dei bianconeri. Con tanta sostanza. Perché se da una parte sta mettendo in mostra un piede vellutato alla Pirlo (e non soltanto per il numero 21 che porta sulla maglia), dall'altra si sta trasformando in un autentico trascinatore alla Tevez. Nella stagione della partenza di questi due fenomeni, è davvero una bella notizia per Allegri.

Che, intanto, si gode anche le statistiche da record del giovane Paulo. Dybala è andato in gol in cinque delle ultime sei partite giocate allo Stadium in campionato, per un totale di 11 reti stagionali. Oltretutto contro il Verona è arrivata anche la prima su calcio piazzato (alla Juve in campionato mancava dalla "maledetta" di Pirlo nel derby di aprile), il che lo rendo davvero completo e decisivo in ogni situazione. Con 9 marcature e già quattro assist (l'ultimo quello per Bonucci), l'erede dell'Apache è lo juventino che ha partecipato attivamente a più gol in questa Serie A. E il paragone con del Piero? Alla sua prima stagione alla Juve, Dybala ha segnato, come detto, 11 gol in 25 partite, molto meglio di quanto fece Pinturicchio, che si fermò a quota 7 in altrettanti incontri. E anche nell'anno della sua consacrazione, quello tra il 1995 e il 1996, non andò oltre le 9. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino...



Ma se Dybala è la faccia allegra di questa Juve da rimonta, c'è chi non sorride troppo all'ombra della Mole. Si tratta dei grandi amici Alvaro Morata e Simone Zaza. I due si stanno giocando il ruolo di terzo e quarto attaccante alle spalle del connazionale di Messi e di Mandzukic e l'impressione è che dopo il Verona ci sia stato il sorpasso dell'ex Sassuolo ai danni dello spagnolo. Allegri continua a professare serenità per l'attaccante che lo scorso anno con i suoi gol portò la Signora in finale di Champions League, ma la realtà è spietata: il giovane che arriva dalla cantera del Real ha esultato per l'ultima volta il 4 ottobre contro il Bologna. Poi tanta panchina, tante occasioni sprecate (il culmine a Siviglia) e un nervosismo latente. Come se non bastasse Mandzukic, poi, ci si è messo pure Zaza a "rompergli le scatole". Il bomebr di Policoro ha una media gol straordinaria, la migliore tra gli avanti bianconeri: un gol ogni 63 minuti contro i 134' del croato, i 146' di Dybala e addirittura in 387' del povero Alvaro. E' questo il motivo che ha convinto la Juve a trattenerlo a Torino, respingendo ogni offerta da Oltremanica. Lui stesso lo sta capendo, allontanando i pensieri di cambiare aria in questa finestra di gennaio. Vorrebbe però un premio e Allegri potrebbe accontentarlo promuovendolo a vice Mandzukic già da domenica sera a Genova.

LE STATISTICHE DI JUVE-VERONA-Ottava vittoria consecutiva per la Juventus in questo campionato, la sesta di fila in casa

-Juventus imbattuta nelle ultime nove sfide di campionato col Verona

-Il Verona non ha mai vinto in casa della Juventus in Serie A: 23 successi bianconeri e quattro pareggi

-Il Verona invece è ancora in cerca della prima vittoria stagionale – per i veneti un bilancio di otto pareggi e 10 sconfitte in questo campionato

-Paulo Dybala ha trovato la rete in 5 delle ultime 6 presenze allo Juventus Stadium in campionato

-L'argentino, con nove gol e quattro assist, è il bianconero che ha partecipato attivamente a più gol in questo campionato (13)

-Primo gol su punizione diretta della Juventus in questo campionato, l'ultimo a segnare in A in questo modo per i bianconeri era stato Pirlo nel derby di aprile

-Questo é il secondo gol di Dybala in Serie A su punizione diretta: il primo in febbraio proprio contro il Verona

-Primo gol in questo campionato per Bonucci: l'ultimo ad aprile contro la Lazio

-Un gol ogni 98 minuti giocati in questa Serie A per Simone Zaza, migliore media tra i giocatori della Juventus (in stagione la media si abbassa a un gol ogni 63)