Dybala sceglie l'Argentina: Grazie Conte ma non posso 

12:04 - Grazie Conte ma non posso. Queste le parole con cui Dybala ha detto no al commissario tecnico azzurro, rifiutando così la proposta di vestire la maglia dell'Italia. Per il talento del Palermo - nato nel 1993 nella provincia argentina di Cordoba e in possesso di tre passaporti, polacco, italiano e argentino - la sola nazionale che esiste è quella Albiceleste, quell'Argentina allenata dal Tata Martino di cui spera un giorno di poterne indossare i colori. La notizia era nell'aria, lo stesso ct dopo essere stato a Palermo e aver parlato con il giocatore aveva dichiarato di non nutrire molte speranze, ora è praticamente arrivata la certezza del rifiuto, o meglio, del gentile diniego di fronte ad una proposta sicuramente lusinghiera.