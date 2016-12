Dybala risponde a Higuain: Juve-Napoli è già caldissima

La nostalgia della Juve e dei tifosi per Tevez e Pirlo si assottiglia sempre di più. Ci ha pensato il gioiellino Dybala , alla prima stagione in bianconero ma già un trascinatore, a scacciare i fantasmi del passato e a far tornare l'entusiasmo dopo un difficile inizio di stagione: lo dicono i gol - tredici, di cui undici in campionato, uno in Coppa Italia e uno in Supercoppa - ma anche gli assist. L'argentino è bomber e i suoi sigilli sono uno diverso dall'altro. Mai banale, insomma. E uomo al servizio della squadra: contro l'Udinese ha fornito il pallone sulla testa di Khedira e in generale ha partecipato attivamente a 18 dei 37 gol della Juve in campionato. Il duello a distanza con il connazionale Higuain è vivo più che mai. E piovono complimenti: "Sembra Sivori", ha detto di lui il dg Marotta. Il Pipita chiama, Dybala risponde come meglio non si può, scaldando già la sfida che li vedrà di fronte tra un mese nel confronto scudetto Juve-Napoli. Il count-down è iniziato.

LE STATISTICHE DI UDINESE-JUVE

10 vittorie consecutive per la Juventus: in un singolo campionato i bianconeri non ci riuscivano dal gennaio 2014

L'ultima volta che la Juventus aveva fatto quattro o più gol nel primo tempo in Serie A risaliva al 2012-11-10 contro il Pescara

Paulo Dybala ha segnato cinque gol nelle ultime sei presenze in campionato, fornendo anche quattro assist nel parziale

Con il Palermo Dybala ha tentato 10 tiri su punizione, segnandone uno - con la Juve sei tentativi e due reti

Prima doppietta in bianconero in campionato per Dybala: in questo campionato nessun giocatore prima di lui aveva partecipato attivamente a quattro gol in una singola partita (due reti, due assist)

Dal 2004-05 solo Quagliarella vs Pescara (2012-11-10), Tevez vs Sassuolo (2013-12-15) e Del Piero vs Atalanta (2008-04-20) avevano partecipato attivamente a quattro gol della Juventus in Serie A (ma tutti con tre gol e un assist)

Sami Khedira ha segnato tre gol in 10 presenze in questo campionato, due nelle ultime due presenze

Alla 10a presenza in Serie A Alex Sandro ha segnato il suo primo gol

Vittoria numero 250 per Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus in Serie A.