Dybala, palleggi con Ramazzotti al concerto

Eros Ramazzotti è un grande tifoso della Juve e quando ha visto in prima fila Paulo Dybala al suo concerto di Cordoba non ha resistito alla tentazione di chiamare l'asso argentino sul palco per salutarlo e palleggiare con lui. Uno spettacolo nello spettacolo, nel quale poi è toccato alla Joya bianconera vestire i panni del cantante, cimentandosi col microfono davanti a tutti i fan di Eros.