Dybala: "La mano ad Allegri? Non farò più un errore così"

Tra presente e futuro, Paulo Dybala racconta quel che lo aspetta nel nuovo format-Juve, a trazione-attaccanti che più non si può. Compreso (soprattutto) quel piccolo-grande tormento che è il suo contratto, lontano dalle lusinghe dei potenti d'Europa e che rimane ancora a una potenza italiana d'Europa: appunto, la Juventus.

Per arrivare all'accordo sul rinnovo del contratto, dice, "manca pochissimo. Siamo molto vicini, nei prossimi giorni il mio procuratore sarà in Italia per parlare delle ultime cose con Marotta". "Ci metteremo d'accordo - ha aggiunto Dybala - da parte nostra c'è disponibilità".