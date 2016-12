Dybala: "Lo scudetto è vicino, non possiamo perderlo"

Paulo Dybala è pronto a cucirsi il suo primo scudetto sul petto: "Siamo molto vicini, non possiamo perderlo". La Juventus a sei giornate dalla fine ha 6 punti di vantaggio sul Napoli e l'attaccante argentino non vede l'ora di vincere: "Sto provando una grandissima emozione, anche se non abbiamo ancora vinto niente. Il mio sogno si sta realizzando". Il rientro dall'infortunio è imminente: mercoledì tornerà ad allenarsi con i compagni.

Domenica Dybala ritroverà i suoi ex compagni del Palermo in piena crisi: "Sarà una grande emozione, ma devo pensare a far vincere la Juve. I miei compagni non c'entrano niente con questa situazione perché cambiare 10 allenatori in una stagione non è facile. La gente non si deve arrabbiare con loro".

La Juve è stata una scelta azzeccata come ha ribadito ai microfoni di Premium Sport: "Qui perché volevo cominciare a vincere ed ero sicuro di riuscirci. Infatti abbiamo vinto subito la Supercoppa Italiana e ora lottiamo per altri due trofei".