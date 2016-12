Dybala, dubbi sul rientro immediato: oggi si è allenato a parte

In attesa di Paulo Dybala. A casa-Juve si archivia la bastonata di Marassi, con quel che c'è da capire e migliorare. Si progettano i dettagli della nuova difesa, senza Bonucci per un paio di mesi e vedremo quanto peserà l'assenza del leader assoluto del reparto, e non solo. E, appunto, si scruta l'orizzonte per capire se il talento dell'argentino, quasi indispensabile per mettere al massimo dei giri la macchina da gol di Allegri, sarà a disposizione già sabato contro l'Atalanta. Incredibile a dirsi, incrocio da... scudetto.



Per Dybala, il test di questo pomeriggio non ha aggiunto niente rispetto alle speranze e alle attese. Lavoro a parte. Di sicuro è guarito dal problema muscolare sofferto il 22 ottobre, Milan-Juventus 1-0. E' solo martedì, la Juve gioca sabato, ci sono 48-72 ore per mettere a fuoco la situazione e decidere, potendo capire se può rientrare fra i convocati e dunque giocare, 42 giorni dopo lo stop.

Dire oggi se la squadra con o senza di lui mostri evidenti differenze non ha molto senso, ma di sicuro col suo talento e non solo in fase strettamente offensiva, Paulo offre ad Allegri un più ampio spettro di soluzioni offensive, sapendo anche gestire -quando serve- momenti di rapida copertura arretrata. Ecco i motivi della grande attesa per il ritorno di Dybala.