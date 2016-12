Dybala, appello a Tevez: "Resta alla Juve. Con me"

E' il tempo del commiato di Paulo Dybala da Palermo. Le parole di Zamparini e le sue, dell'attaccante neo juventino: "E' stato un pomeriggio pieno di belle cose e di commozione. Voglio bene a Palermo e al presidente". Entra a far parte del progetto-Juve, di questa macchina da scudetti (e da Champions, si spera) e di grande calcio. "Devo imparare, migliorare, correggere difetti. I tanti campioni della Juve mi aiuteranno".

Ha scelto la Juve, l'ha scelta lui. "Perché è il club che mi ha cercato con più ostinazione, perché hanno fame di vittorie e ne ho tanta anch'io, perché mi hanno voluto più di tutti. E sono felice di questa scelta".

Dopodiché c'è una sua, personalissima, preghiera di... mercato. "Io spero tanto che Tevez resti alla Juventus, la prossima stagione per me sarebbe il massimo giocare al suo fianco". Se Carlitos non ha ancora deciso cosa fare, dopo la Champions, ha un giovanotto che stravede per lui da far contento. Può bastare?