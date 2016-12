Dramma Poborsky, paralisi facciale a causa di una zecca

Drammatico inconveniente per Karel Poborsky. L'ex giocatore della Lazio che segnò la famosa doppietta contro l'Inter il 5 maggio del 2002 ha riportato una paralisi facciale parziale a causa di una zecca che lo ha punto dopo essersi infilata nella folta barba. La notizia arriva direttamente dalla Repubblica Ceca ed è confermata dal compagno di nazionale a Euro '96 Pavel Kuka: "Non sono un medico e non posso dire nulla sulla sua malattia, ma speriamo possa ristabilirsi presto".