Dramma Gascoigne: sviene ubriaco in un centro benessere

Non ha fine il dramma di Paul Gascoigne, da anni in lotta contro la dipendenza dall'alcol. L'ex nazionale inglese è stato rinvenuto in una stanza del centro benessere di Champneys Forest Mere a Liphook completamente ubriaco, privo di sensi e riverso in una pozza di sangue a causa della ferita provocata da un bicchiere. Gazza è stato poi trasportato in ospedale. "Non ho mai visto un essere umano così cancellato dall'alcol" ha commentato un ospite.