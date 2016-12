Doyen Sports: "Con mr Bee faremo un grande Milan"

Doyen Sports, fondo di investimenti che opera nel calcio, è fiducioso: Bee Taechaubol acquisirà una quota del Milan e Doyen Sports si occuperà della politica sportiva riportando il club rossonero al successo. "Doyen Sports è orgogliosa - si legge in una nota - di essere stata scelta da Bee Taechaubol per la politica sportiva del Milan. Siamo sicuri di giungere ad una conclusione positiva dei negoziati. Doyen Sport darà un contributo per costruire una squadra vincente, in grado di portare il Milan dove merita''. Questo è quanto riporta l'Ansa.

Doyen Sports, nella nota, fissa come obiettivi del Milan del futuro ''scudetto e Champions''. Al momento però non ci sono trattative per portare giocatori al Milan. "Agiamo come una fonte di finanziamento - precisa Doyen Sports - e non ha facoltà di decidere sul futuro dei calciatori. Va precisato in segno di rispetto per squadre e calciatori che sono stati accostati al Milan dalla stampa sportiva. Confermiamo che si tratta soltanto di speculazioni".