Doumbia e Gervinho non bastano: Roma stoppata dal Parma

12:22 - La Roma conferma il suo inizio di 2015 in frenata e incamera solo un grigio pareggio casalingo contro il "derelitto" Parma. All'Olimpico i giallorossi non vanno oltre lo 0-0, costruendo ben poche occasioni da rete al termine di una partita giocata a ritmi bassi in cui gli ospiti corrono davvero pochi rischi. Palo di Cole nel finale. Opaco debutto di Doumbia, mentre anche il rientro di Gervinho non porta i frutti sperati. E la Juve ringrazia.

LA PARTITA

La vittoria di Cagliari rischia di essere un caso isolato perché la Roma del nuovo anno è ben diversa da quella brillante dei precedenti dodici mesi. Se si pensa che il Parma a Torino contro la Juve ne aveva presi sette, di gol, si capisce come i giallorossi abbiano perso una clamorosa opportunità di dare inizio a una striscia vincente e provare a mettere un po' di pressione ai bianconeri. E consola poco il punto guadagnato sul Napoli. Una vittoria che manca in casa addirittura da due mesi e mezzo, dal 4-2 sull'Inter. Alla squadra di Garcia non portano fortuna neppure le maglie con il messaggio di buon anno per il pubblico cinese. Una squadra lenta, i cui problemi sono stati solo mascherati in Sardegna. E senza Totti e Pjanic anche quella poca luce rimasta sembra essersi spenta. Anche perché chi si aspettava un Parma arrendevole ha dovuto invece fare i conti con una formazione magari in difficoltà tecnica e di classifica, ma non certo demotivata o sconfitta in partenza. La Roma impiega un po' a rendersene conto e solo dopo il ventesimo costruisce due occasioni in rapida successione: prima Gervinho e poi Ljajic vengono stoppati da Mendes e Cassani a una manciata di metri dalla porta difesa da Mirante. Mirante che solo nel finale di frazione corre qualche altro rischio, ma Florenzi (tiro al volo da fuori), Ljajic stesso (destro largo dopo un bel tunnel) e Keita (colpo di testa centrale) non riescono a bucare la porta gialloblù. Nel mezzo, un episodio più che dubbio contestato dagli ospiti, con Manolas che si appoggia sulla schiena di Nocerino e il gialloblù cade in area: per Giacomelli, però, è tutto regolare. I ritmi non cambiano nella ripresa anche se la Roma fa il gioco e il Parma pensa solo a chiudere tutti gli spazi. Impresa non impossibile visto che il pallone passa lento e prevedibile tra i piedi dei giallorossi. L'ingresso tardivo di Verde non basta se davanti lo spaesato Doumbia (errore di Garcia schierarlo a due giorni dal suo arrivo nella Capitale) e Gervinho sono corpi estranei. Nainggolan ci prova in un paio di occasioni, ma non è sufficiente e solo nel finale Cole mette i brividi a Mirante, colpendo prima il palo con un colpo di testa ravvicinato e poi sparando alto con un sinistro al volo. Ma sarebbe stata una punizione immeritata per il Parma, che torna a casa con un piccolo sorriso e un punto che lo lascia comunque ultimo in classifica. In attesa di capire cosa succederà nei prossimi giorni.

LE PAGELLE

Nainggolan 6,5 Lontano da Roma sarebbe un top player richiesto da tutta Europa

Gervinho 5,5 Fatica ad accendersi, poi qualche lampo, ma poca cosa

Doumbia 5 Non gli si potevano chiedere miracoli. Rimandato, ma la prima impressione non è buona

Lucarelli 6,5 Capitano coraggioso dall'inizio alla fine

Nocerino 5,5 Corre ovunque, ma senza logica. Involuto

Belfodil 6,5 Fa valere il suo fisico con i difensori giallorossi e se i compagni fossero più precisi nel servirlo...



IL TABELLINO

ROMA-PARMA 0-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Florenzi 6,5, Manolas 6, Yanga Mbiwa 6, Cole 6; Nainggolan 6,5, De Rossi 5 (13' st Verde 6), Keita 5,5; Gervinho 5,5, Ljajic 6 (32' st Paredes 5,5), Doumbia 5 (40' Sanabria sv). A disp.: Skorupski, Spolli, Astori, Vestenicky, Marchegiani, Torosidis, Sanabria, Pellegrini, Uçan. All.: Garcia 5

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 6 (47' st Feddal sv), Mendes 6,5, Lucarelli 6,5, Costa 6; J. Mauri 5,5, Mariga 6 (41' st Lodi sv), Nocerino 5,5; Belfodil 6,5, Varela 5,5 (33' st Palladino 6), C. Rodriguez 5,5. A disp.: Iacobucci, Bajza, Ghezzal, Santacroce, Broh, Coda, Esposito, Prestia. All.: Donadoni 6

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: -

Ammoniti: Lucarelli, J. Mauri, Costa, Mariga (P)

Espulsi: -