Dortmund, Klopp si confessa in tv: "Film porno? Certo, il primo a 15 anni" 

14:05 - La risata contagiosa. La battuta sempre pronta. La sfacciataggine di chi rifiuta inutili ipocrisie. In panchina come nella vita Jurgen Klopp non è mai banale. Così un'intervista stile Iene rilasciata al canale tedesco "1Live" diventa un piccolo momento cult, non solo per i tifosi del Borussia Dortmund che lo idolatrano. Una confessione senza remore o paure, soprattutto senza falsi pudori. "Se guardo film porno? Certo che li guardo" questo ovviamente uno dei passaggi topici dell'intervista. "Il primo quando avevo 15 o 16 anni: ero in campagna, il titolo era Josefine Mutzenbacher (La storia di una prostituta viennese da lei stessa narrata). Oggi sarebbe poco più che un film romantico, ma allora...".



Poi, tra gli altri passaggi, anche uno che riguarda l'Italia: "L'insulto più brutto che ho ricevuto? A Napoli in Champions League. Ma non ho capito cosa mi hanno detto, era in italiano". E giù una risata delle sue. Coinvolgente e travolgente. Un talento in panchina, un trascinatore anche in tv.