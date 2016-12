Dortmund, Immobile: "Resto qui, non torno in Italia"

22:58 - "Resto qui, non torno in Italia". Parole di Ciro Immobile che vuole vincere la sua sfida al Borussia Dortmund. L'attaccante arrivato in estate non ha ancora trovato continuità in Germania, ma non nessuna intenzione di mollare: "Anche Lewandowski il primo anno non ha fatto benissimo (7 gol in 33 partite) e poi qui ha segnato e vinto tanto. Chissà se a me verrà data la stessa oppportunità". Il bomber ex Torino si sfoga: "Sono all'altezza del Borussia".

Immobile spiega la sua situazione a SportWeek: "La Bild mi massacra, forse perché è un giornale di Monaco e non perde occasione per sparare a zero contro il Borussia". Il suo rapporto con Klopp è buono: "Non è vero, come dicono qui, che non mi aiuta: mi parla tanto, mi incoraggia, soffre con me".

Il Dortmund è in crisi e Ciro prova a dire la sua: "Dopo la vittoria al Mondiale qualcuno si è distratto un po' troppo. Il problema è che in partita fatichiamo a riprodurre le cose buone che facciamo in allenamento. Certo i problemi della squadra rendono più complicato il mio inserimento". Vero, il bomber non si è inserito, colpa anche dei tedeschi: "Sono freddi, non c'è niente da fare. In 8 mesi che sono qua, nessun compagno di squadra mi ha mai invitato a casa sua a cena".