Doppia festa Barça: vince e celebra le 500 presenze di Messi

La festa di fine anno, con un giorno d'anticipo: Camp Nou e Barcellona hanno celebrato il Mondiale per Club appena vinto, e mostrato ai tifosi assieme agli altri quattro trofei conquistati nel 2015, ma anche la partita numero 500 in maglia blaugrana del Fenomeno Lionel Messi.



Già, 500 partite con la maglia del Barcellona e condite da ben 425 gol. Numeri che racchiudono ogni tipo di aggettivo che sia stato speso per la Pulce, per il miglior calciatore del mondo degli Anni Duemila, inutile indagare se è il più grande di sempre eccetera... Lui, Messi è la semplificazione estrema del gioco del calcio, capace di rendere normale anche l'impossibile e perciò unico nel piacere che sa dare a chi ama il calcio, il bel gioco: a prescindere di essere tifosi o no del Barcellona.



Le 500 partite di Messi: la gara numero 326 nella Liga (292 gol), più le 50 in competizioni nazionali (34 gol), 102 in Champions League (80 gol) e altre 22 gare sparse e ufficiali con 19 reti. Ha vinto tutto e di più, a gennaio conquisterà il quinto Pallone d'oro, ha 28 anni e mezzo e una lunga vita in blaugrana visto che non ci sono elementi concreti per vederlo altrove.



Sono passati 11 anni e due mesi dal 16 ottobre 2004 quando esordì, in Barcellona-Espanyol. E 10 anni e sette mesi da quel primo maggio 2005 quando segnò il suo primo gol. Un predestinato, che non ha però intenzione di fermarsi qui.