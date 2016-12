Dopo Milan e Juve spunta la Roma: vuole Kovacic

Mateo Kovacic, l'intrigo a tre. Tre squadre italiane. Prima il Milan, che da un anno e mezzo annusa la pista Kovacic, lo aveva chiesto all'Inter a gennaio 2015. Poi la Juventus, fiamma di Allegri della primavera, ma dopo l'approdo di Pjanic può anche non essere. Forse. E ora la Roma, che ha perso (appunto) Pjanic e -a quanto pare- a Spalletti piacerebbe avere a metà campo un giocatore di talento, fin qui inespresso. Poco con la maglia dell'Inter, quasi niente a Casa-Real con pochi momenti di calcio giocato. Tant'è che il Real sarebbe dispostoa cederlo in prestito, con cospicuo diritto di riscatto.



C'è chi legge questo interesse romanista anche come una sorta di sgarbo verso la Juventus, "colpevole" di aver sedotto Pjanic, seppure versando alla Roma quesi 32 milioni di euro che sono vitali per la nuova stagione giallorossa. Da fonti spagnole, dicono che Walter Sabatini ha in agenda un viaggio verso Madrid, dopo quello di Marotta che col Real deve discutere di tanti affari, a cominciare da Morata. In quando a Galliani, al momento non sta muovendo passi verso Kovacic. Ma il Milan c'è.