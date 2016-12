Doping, Londra chiede alla Fifa di togliere i Mondiali alla Russia

La bufera doping che ha travolto la Russia rischia di coinvolgere anche i Mondiali di calcio del 2018. Il sottosegretario allo sport britannico ha infatti chiesto alla Fifa di riconsiderare l'assegnazione dei mondiali a Mosca. "Lo sport russo è privo dei minimi requisiti di credibilità per organizzare grandi eventi sportivi", ha tuonato Damian Collins.

Dopo le ultime rivelazioni contenute nel report McLaren, che hanno svelato l'estensione di un sistema di doping di Stato con oltre mille atleti coinvolti, è emerso che c'è anche il calcio tra i 30 sport sotto-accusa, implicati in questa vera e propria "cospirazione istituzionale". Ed è proprio per questo motivo che Damian Collins sostiene che sarebbe da rivalutare l'opportunità di lasciare che sia la Russia ad ospitare la Coppa del Mondo 2018. "La Fifa dovrà osservare attentamente l'organizzazione dei mondiali - ha spiegato il sottosegretario allo sport britannico -. Come potrà la Russia garantire al resto del mondo quei minimi requisiti di credibilità nei controlli anti-doping durante i mondiali?".