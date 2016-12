Donnarumma guida la rivoluzione verde: i 10 migliori talenti del 2016

Non è mai troppo presto per diventare un campione , anche se tante promesse del calcio si sono poi rivelate meteore. Eppure ci sono dieci giocatori sui quali scommettere qualcosa in più di una speranza, dieci talenti che potrebbero diventare fenomeni in questo 2016. Gianluigi Donnarumma guida la carica della rivoluzione "verde", già titolare in un una big e dal futuro assicurato. Ma ci sono pure il Messi coreano , Lee Seung-Woo (ovviamente di proprietà Barcellona), e il figlio di Hagi , Ionis , di proprietà della Fiorentina.

Il Daily Mail ha provato a stilare la top ten dei giocatori che sfonderanno quest'anno. Si parte da Timothy Fosu-Mensah, 17enne olandese difensore centrale del Manchester United, che Van Gaal ha già adocchiato per la prima squadra. Ma se anche LVG fosse esonerato, a Manchester sono in tanti a scommettere che entrerà presto nel giro dei grandi. Lee Seung-Woo ha invece addosso un'etichetta già pesante, quella di "Messi coreano". E visto che a tesserarlo è stato proprio il Barcellona, che di fenomeni qualcosa ne sa, si aspettano grandi cose da questo 17enne.

Angel Correa, 20 anni, attaccante argentino dell'Atletico Madrid, ha stregato Simeone che in questa stagione lo ha già schierato in campo 15 volte. Donyell Malen, 16 anni, punta di scuola Ajax, è il gioiellino dell'Arsenal e per i Gunners ha già giocato nella Youth League. Ianis Hagi si porta sulle spalle il cognome prestigioso del padre ma la Fiorentina (che lo ha acquistato lasciandolo in prestito al Vitorul Costanza) è pronta a scommetterci, sarà il trequartista del futuro.

Julian Brandt non è una sorpresa, a 20 anni non ancora compiuti ha già accumulato 34 presenze in Bundesliga con il Bayer Leverkusen e pare che il ct tedesco Low lo stia seguendolo da vicino. Conosciamo bene Gianluigi Donnarumma, schierato con coraggio da Mihajlovic al posto di Diego Lopez e subito diventato una certezza: che sia lui l'erede di Buffon?

La carrellata si chiude con Joshua Kimmich, centrocampista tedesco 20enne del Bayern Monaco, Abdelhak Nouri, mediano olandese 18enne dell'Ajax e Marco Asensio, esterno spagnolo 19enne del Real Madrid (ma in prestito all'Espanyol): nello show "Saranno famosi", c'è spazio anche per loro.