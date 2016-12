Donadoni: "Napoli fortissimo anche senza Higuain. Milik? Proveremo a fermarlo"

Un solo punto a dividere Napoli e Bologna che si ritroveranno di fronte domani sera al San Paolo. Sette per gli azzurri e sei per gli emiliani. E una sfida tutta da vivere tra i due protagonisti in panchina: Donadoni contro Sarri. Un match sulla scacchiera di Fuorigrotta tra due tecnici diversissimi nel temperamento ma identici nella meticolosità e nell'attenzione spasmodica ai minimi particolari. Per Donandoni, poi, un ritorno da ex, con la possibilità oltretutto di rivedere e riabbracciare anche due suoi freschissimi ex giocatori, Giaccherini e Diawara.



Ma, va da sè, il tema principale in conferenza stampa resta la forza d'urto degli azzurri. E cioè, tradotto, la partenza di Higuain e l'avvio più che positivo di Milik, i suoi 4 gol, la doppietta in campionato contro il Milan e quella freschissima a Kiev in Champions: "Anche senza Higuain - ha commentato Donadoni in conferenza stampa - il Napoli sta facendo benissimo. E' tra le prime tre squadre del campionato e sarà una sfida molto delicata. Come fermare Milik? Beh, proveremo a prendere le contromisure adatte".