Donadoni: "Intorno al Parma vedo tanti avvoltoi.."

09:56 - "Intorno al Parma vedo solo tanti avvoltoi appollaiati...". A Roberto Donadoni non piace l'idea da 'rompete le righe' che qualche osservatore - dopo la rescissione di Antonio Cassano - sta cercando di insinuare nell'ambiente". "C'è molta più dignità nel rimanere che dire grazie e arrivederci", spiega dopo il match con la Juve e con un chiaro riferimento a chi è già andato via lasciando i gialloblù nella bufera.

"L'assenza di Cassano è ormai capitolo chiuso ma non capisco il resto - chiarisce subito il tecnico dei ducali a proposito della presunta uscita di altri giocatori (Paletta su tutti) - Non capisco queste domane, mi date l'idea di avvoltoi appollaiati, perché mai il Parma dovrebbe pensare di mandarlo via, ha un contratto lungo poi magari a fine stagione si vedrà, ma adesso vedo solo avvoltoi".

Quanto alla partita, Donandoni si dice "dispiaciuto per il risultato ma contento per la prestazione anche se mi dispiace aver perso al 90' e in fuorigioco. E' la seconda volta che capita, dopo domenica scorsa. Usciamo con due sconfitte immeritate e quello che più dispiace e' che con tutti i sacrifici che si fanno, essere ulteriormente penalizzati da episodi che vengono male interpretati, fa più male".