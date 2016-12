Donadoni e la Nazionale: "Penso di rimanere al Bologna"

"Io ct della Nazionale? penso di rimanere al Bologna". Non si sbilancia, Roberto Donadoni. O meglio, gioca in difesa e dice quello che può. Il suo futuro sarà ancora a tinte rossoblù o diventerà azzurro Italia? Per ora il tecnico dice che probabilmente rimarrà sulla panchina del Bologna. Queste le sue poche parole, davanti ad una platea di studenti all'istituto Salvemini nel capoluogo emiliano.