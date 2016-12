Domani Milan-Real. Mihajlovic: "A testa alta coi Blancos"

E domani sarà il Milan a sottoporsi al test-Real. Quattro giorni dopo l'Inter, lo 0-3 rimediato dall'amico Mancini, tocca a Sinisa Mihajlovic misurare la statura del suo nuovo Milan. Si gioca in Cina, inizio alle ore 14, tutto in diretta su Premium Sport. Si gioca in questi giorni di grande fermento a Casa-Milan, con Mr Bee a Milano. Ragione in più per vedere da vicino la squadra e il progetto in corso.