Dnipro-Napoli, Benitez: "Rete irregolare? Noi dovevamo fare gol"

È un Benitez visibilmente rabbuiato quello che si presenta ai microfoni dopo Dnipro-Napoli: "Meritavamo di più - ha detto il tecnico spagnolo - ma dovevamo fare gol nelle occasioni che abbiamo avuto. Non è giusto accusare solo Higuain, si vince e si perde insieme. Il gol era da annullare? Non possiamo cambiarlo, ma noi dobbiamo concludere meglio. Ora pensiamo al Cesena: possiamo vincere le partite che restano e andare in Champions".