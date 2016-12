Djuric gol, il Carpi cade a Cesena

La sfida del Manuzzi vede due squadre compatte e ben messe in campo, col Cesena che fa la gara e il Carpi pronto a ripartire. La prima palla gol è proprio per la squadra di Castori in contropiede, con Agazzi che dice di no a Catellani al 17'. La replica dei padroni di casa arriva al 33' e Colombi è attento a respingere la conclusione di Konè. Nella ripresa tanti cambi e tanti ammoniti, col gioco più spezzettato: il grande protagonista è Milan Djuric che al 57' impegna Colombi con un preciso interno sinistro dal limite mentre all'84' lo buca per il gol partita.



L'1-0 dell'ariete bosniaca è una perla: movimento per smarcarsi da Poli e destro al volo sul cross di Cinelli che manda la sfera sotto la traversa. Per il Cesena, che deve recuperare il match con l'Ascoli, è il primo successo in campionato e permette alla squadra di Drago di salire a quota 4 punti e agganciare proprio il Carpi, costretto al primo stop dopo due risultati utili.