Djordjevic-Anderson e la Lazio va: Genoa battuto 2-0

LA PARTITAEntrambe le squadre in formazione praticamente obbligata visti i numerosi infortuni. In più, per la Lazio, la difficoltà di giocare in un clima di aperta contestazione da parte dei propri tifosi. E i fischi aumentano di intensità al 5', quando Rincon, smarcato da Pandev, colpisce il palo con un tiro dal limite. L'inizio dei biancocelesti, con ancora nella testa i fantasmi di Napoli, è in effetti piuttosto contratto, contraddistinto da molti errori. La prima iniziativa di rilievo arriva solo verso metà tempo, con Kishna che lanciato in profondità prova un pallonetto fuori misura. Il Genoa senza strafare tiene bene il campo e risponde ancora con Rincon, che va in azione personale e impegna Marchetti in una respinta, poi con Ntcham che non trova la porta da fuori. L'elettroencefalogramma piatto dei biancocelesti si impenna poco dopo la mezz'ora: prima Milinkovic-Savic impegna severamente Lamanna di testa, poi Djordjevic, al rientro da titolare, sfugge a Marchese sul cross di Lulic e insacca per il vantaggio. Il gol però non scioglie la tensione degli uomini di Pioli, che in chiusura di tempo subiscono l'iniziativa dei liguri e Marchetti deve impegnarsi su due calci di punizione di Tachtsidis. A inizio ripresa Gasperini cambia subito, alla ricerca del pari: fuori Tachtsidis e Ntcham, dentro Dzemaili e Capel. La Lazio però si sistema meglio in campo e concede meno al Genoa, che poi si complica terribilmente la vita: Cissokho spende due gialli in pochi minuti su Felipe Anderson e lascia i suoi in dieci. Gasperini corre ai ripari togliendo uno stanco Perotti per Figueiras e risistemando i rossoblu con un 4-3-2, ma Anderson è in serata e realizza il 2-0 con uno stupendo destro a giro. A questo punto la Lazio può gestire con scioltezza il match, non rischiando praticamente più nulla e trovando una vittoria che la riappacifica con il suo pubblico. Nel finale, resta addirittura in nove il Genoa con Pandev che si fa cacciare per una gomitata a Mauricio.