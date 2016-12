Diventeranno campioni: giovani speranze con un padre famoso

Tutti conosciamo la dinastia Maldini o grandi coppie di fratelli come Cannavaro e Inzaghi ma in giro per l'Europa ci sono un sacco di talenti in rampa di lancio con padri che hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Se Enzo Zidane è il più famoso, anche perché papà Zinedine lo allena nelle giovanili del Real Madrid, non è il solo "tale padre, tale figlio" che farà parlare di sè e, magari, alzerà la Champions League in futuro.