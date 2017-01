Distrutta la statua di Messi a Buenos Aires

La statua eretta in onore di Lionel Messi a Buenos Aires, sul Paseo de la Gloria, è stata deturpata da un gruppo di vandali al momento ignoti. La scultura, inaugurata la scorsa estate per convincere la stella del Barcellona a riconsiderare la decisione di lasciare la nazionale argentina, è stata tranciata all'altezza del busto, compresa la testa, scomparsa.



Il Comune di Buenos Aires, si sarebbe già attivato per il restauro dell'opera, inaugurata soltanto sei mesi fa. Lungo il Paseo de la Gloria si trovano le statue di altri sportivi argentini come l'ex tennista Gabriela Sabatini e il cestista Manu Ginobili.