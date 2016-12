Diritti Tv: 60 milioni di paracadute alle retrocesse

E' finalmente arrivata la fumata bianca al quarto piano di via Rosellini. Dopo una trattativa durata mesi, è stato trovato l'accordo sui diritti televisivi per la stagione 2015-2016. Solo due i voti contrari: quelli di Chievo e Palermo. Il paracadute per le retrocesse in B passa dai 30 milioni della scorsa stagione a 60, che verranno suddivisi in base al numero di stagioni di permanenza in A: 25 per chi ha fatto 3 anni su 4 nella massima serie (ad esempio il Verona); 15 per chi ha fatto 2 anni su 3 e 10 per chi ne ha disputati 1 su 3 (ad esempio, Carpi e Frosinone). Ma se ci dovessero essere tre squadre ad averne disputate 3 su 4 il tetto massimo rimarrebbe comunque a 60: in quel caso di milioni ne andrebbero 20 a testa.